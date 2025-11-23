Taekwondo | Sophie da Bollate alla Nazionale
. L’Elite Taekwondo Center di Bollate ha visto una propria atleta rappresentare l’Italia nella competizione più prestigiose del panorama giovanile europeo di questo sport. La giovane Sophie Bisel, che ha appena compiuto 13 anni, è stata convocata ufficialmente dalla Nazionale Italiana per partecipare ai Campionati Europei Cadetti, svoltisi ad Atene . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
