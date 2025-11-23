Taekwondo | Sophie da Bollate alla Nazionale

Ilnotiziario.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’Elite Taekwondo Center di Bollate ha visto una propria atleta rappresentare l’Italia nella competizione più prestigiose del panorama giovanile europeo di questo sport. La giovane Sophie Bisel, che ha appena compiuto 13 anni, è stata convocata ufficialmente dalla Nazionale Italiana per partecipare ai Campionati Europei Cadetti, svoltisi ad Atene . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

taekwondo sophie da bollate alla nazionale

© Ilnotiziario.net - Taekwondo: Sophie da Bollate alla Nazionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Taekwondo Sophie Bollate Nazionale