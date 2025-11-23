Taekwondo dominio russo agli Europei 2025 delle categorie olimpiche in Svizzera
Dopo le tre giornate riservate agli Europei Junior, questo weekend il World Cycling Center di Aigle (in Svizzera) è stato teatro dei Campionati Europei 2025 di taekwondo dedicati esclusivamente alle categorie olimpiche. La Nazionale italiana ha scelto di non prendere parte alla sesta edizione della manifestazione, classificata come evento G1 per il ranking mondiale e olimpico. Sabato 22 novembre, in occasione del day-1, sono stati assegnati i primi quattro titoli continentali. In campo maschile il russo Idar Badov ha trionfato nei -58 kg precedendo sul podio il francese Mathis Alesio (argento), l’ucraino Maksym Manenkov ed il bielorusso Georgii Gurtsiev (bronzo), mentre nei +80 kg è arrivato il successo del russo Rafail Aiukaev davanti al connazionale Vladislav Larin, al turco Mehdi Abedini e al polacco Szymon Piatkowski. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una piscina di Catania è diventata il palcoscenico di un dominio sportivo senza precedenti. Qui è nata l’Orizzonte Catania, la squadra di pallanuoto femminile più vincente d’Italia e tra le più titolate d’Europa. I numeri raccontano la portata di questa storia. Nel - facebook.com Vai su Facebook
DOMINIO di Verstappen che non molla! MVP a Las Vegas Kimi Antonelli I risultati tinyurl.com/4kmnyvxa #SkyMotori #F1 #Formula1 #LasVegasGP Vai su X
Taekwondo, dominio russo agli Europei 2025 delle categorie olimpiche in Svizzera - Dopo le tre giornate riservate agli Europei Junior, questo weekend il World Cycling Center di Aigle (in Svizzera) è stato teatro dei Campionati Europei ... Secondo oasport.it
Taekwondo: Europei, Falco si ferma agli ottavi nei -68kg - Si è chiusa senza grandi acuti per gli atleti italiani la terza giornata degli Europei di Taekwondo. Si legge su ansa.it
Taekwondo, l'Italia protagonista agli Europei di Poomsae: 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi - L'Italia conclude in bellezza la spedizione agli Europei di Poomsae e Para Poomsae (Taekwondo) andati in scena il 16 e 17 aprile all'Unibet Arena di Tallinn, in Estonia. Da sport.sky.it