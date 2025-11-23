Szumski al seggio a Santa Lucia di Piave

Veneziatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina si è recato alle urne anche il candidato presidente del Veneto per Resistere Veneto, Riccardo Szumski. Ha votato a Santa Lucia di Piave (Treviso), suo Comune di residenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

szumski al seggio a santa lucia di piave

© Veneziatoday.it - Szumski al seggio a Santa Lucia di Piave

Scopri altri approfondimenti

szumski seggio santa luciaRegionali Veneto: Riccardo Szumski, il sindaco-medico vicino ai no vax - Ex leghista, medico vicino ai "no vax" e sindaco a santa Lucia di Piave, nel trevigiano, nel nel mezzo dell'emergenza Covid- Da ansa.it

szumski seggio santa luciaRiccardo Szumski, chi è il candidato di Resistere Veneto alle regionali 2025 - Riccardo Szumski, medico di base ed ex sindaco di Santa Lucia di Piave, è il candidato di Resistere Veneto alla presidenza della Regione. Lo riporta msn.com

szumski seggio santa luciaElezioni regionali in Veneto, in corsa Riccardo Szumski: l'outsider anti sistema che piace ai no vax - Medico trevigiano (radiato), paladino di «resistenti» delusi e arrabbiati: «Io sempre col popolo». Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Szumski Seggio Santa Lucia