Sviluppo Sud Catania da sogno | rimonta da 0-2 e vittoria al tie-break sulla capolista Brescia

Al PalaCatania va in scena una partita destinata a restare a lungo nella memoria dei tifosi rossazzurri. Sviluppo Sud Catania compie l’impresa e batte al tie-break la capolista Gruppo Consoli Sferc Brescia, dopo essere stata sotto di due set. Finisce 3-2 (24-26, 25-27, 25-23, 26-24, 15-12): una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sviluppo Sud Catania da sogno: rimonta da 0-2 e vittoria al tie-break sulla capolista Brescia

