Suso sull’addio al Milan | Pioli non mi faceva sentire importante

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex esterno rossonero Suso racconta il suo addio al Milan e il rapporto con l'ex allenatore del Diavolo Stefano Pioli. L'ex esterno rossonero Suso racconta il suo addio al Milan e il rapporto con l'ex allenatore del Diavolo Stefano Pioli. Le parole da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

suso sull8217addio al milan pioli non mi faceva sentire importante

© Pianetamilan.it - Suso sull’addio al Milan: “Pioli non mi faceva sentire importante”

Argomenti simili trattati di recente

suso sull8217addio milan pioliSuso “snobba” i rivali: “Non avrei potuto tradire il Milan” - Durante una recente intervista, Suso ha raccontato di quella volta in cui "snobbò" i rivali per evitare di tradire il Milan. Scrive newsmondo.it

suso sull8217addio milan pioliSuso: "Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, il giocatore spagnolo con più presenze e gol nella storia ... Segnala milannews.it

suso sull8217addio milan pioliSuso svela un retroscena: "Spalletti mi chiamò perché mi voleva all'Inter, ma dissi di no per rispetto del Milan" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, il giocatore spagnolo con più presenze e gol nella storia ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Suso Sull8217addio Milan Pioli