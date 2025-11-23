Suso racconta | Io ero al Milan Spalletti mi chiamò all’Inter e …
L'ex esterno del Milan Suso racconta il retroscena sull'Inter: "Spalletti mi chiamò e.". Ecco il racconto. L'ex esterno del Milan Suso racconta il retroscena sull'Inter: "Spalletti mi chiamò e.". Ecco il racconto a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Suso: “Vi racconto quando l’Inter mi voleva e perché ho detto no. Parlai anche con…” Vai su X
MASSIMO GHINI in “IL VEDOVO”: risate assicurate al Pirandello Massimo Ghini porta in scena “Il Vedovo”, brillante adattamento teatrale del celebre film di Dino Risi interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri. La commedia racconta le disavventure di - facebook.com Vai su Facebook
Suso: “Dissi no all’Inter per rispetto di ciò che ho vissuto al Milan” - Le parole dell'ex rossonero Suso alla Gazzetta: il legame con il Milan, il retroscena sul no all’Inter e i ricordi dei derby passati. Secondo msn.com
Suso svela un retroscena: "Spalletti mi chiamò perché mi voleva all'Inter, ma dissi di no per rispetto del Milan" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, il giocatore spagnolo con più presenze e gol nella storia ... Si legge su milannews.it