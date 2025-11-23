Su che canale vedere in tv Italia-Austria Mondiali calcio U17 | orario semifinale programma streaming

L’Italia ha sconfitto il Burkina Faso per 1-0 nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione diretta, gli azzurrini se la vedranno con l’ Austria domani, lunedì 24 novembre, alle ore 14.30 italiane sul campo 5 dell’Aspire Zone di Al Rayyan, vicino a Doha, in Qatar. La vincente di questo match affronterà poi in finale la vincente della sfida tra Portogallo e Brasile. I match dell’ ultimo atto si disputeranno giovedì 27 novembre: match per il bronzo alle ore 13.30 italiane, infine sfida per il titolo alle ore 17.00 italiane. Il match dell’Italia a i Mondiali U17 2025 di calcio sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite degli azzurrini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Austria, Mondiali calcio U17: orario semifinale, programma, streaming

Approfondisci con queste news

A Studio Mattina su Canale 9 stamattina si parla della nuova campagna AID “Dislessia solo un altro modo di vedere il mondo” Vai su Facebook

Il problema è adesso passare sull'altro canale per vedere il calcio.... #sinner #italianorvegia Vai su X

Italia-Spagna, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Davis - La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è in programma domenica 23 novembre a partire dalle ore 15 alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere e sarà visibile in diretta su SuperTennis (canale 64 ... Lo riporta tuttosport.com

Dove vedere la finale di Coppa Davis oggi in tv: Italia-Spagna gratis, canale in chiaro - Il momento è giunto, questo pomeriggio si gioca la finalissima della Coppa Davis tra i Campioni in carica dell'Italia e la Spagna: in campo Berrettini e Cobolli. goal.com scrive

Su che canale vedere in tv Italia-Cile di rugby oggi: orario, programma in chiaro, formazioni, streaming - Si concluderanno oggi, sabato 22 novembre, per l'Italia, le Quilter Nations Series 2025 di rugby: nel terzo ed ultimo dei tre Test Match interni in ... oasport.it scrive