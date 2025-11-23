Stuntman morto nel globo della morte al circo vicino Napoli | chi era Christian Quezada
Una serata nata per regalare qualche ora di leggerezza a tante famiglie, sotto il tendone dell’Imperial Royal Circus a Sant’Anastasia, si è trasformata nel momento in cui tutto si è fermato. Durante il numero del cosiddetto globo della morte, uno stuntman di 26 anni, il cileno Christian Quezada Vasquez, ha perso la vita davanti agli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
