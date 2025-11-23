Studenti rapiti in Nigeria Papa Leone XIV | Accorato appello affinché vengano liberati gli ostaggi

(LaPresse) Appello di Papa Leone XIV per le centinaia di persone rapite in Nigeria e Camerun da gruppi armati. “Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli e studenti. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le Autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle, e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Studenti rapiti in Nigeria, Papa Leone XIV: "Accorato appello affinché vengano liberati gli ostaggi"

