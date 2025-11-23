Straordinario trapianto alle Molinette | da Atene a Torino il cuore non smette mai di battere un record

Un trapianto che ha dello straordinario quello che è avvenuto in questi giorni all'interno del Centro Trapianti di Cuore e di Polmone dell'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. Non era mai successo prima che un cuore, partito da Atene, percorresse 1.600 km di.

Policlinico di Bari: raggiunto il 100° trapianto di cuore nel 2025! Il Policlinico di Bari festeggia un traguardo storico: 100 trapianti di cuore in 11 mesi, confermandosi il primo centro in Italia e tra i principali in Europa per i trapianti cardiaci. Il ricevente del centesi

Il cuore che non si ferma: da Atene a Torino il trapianto diventa "rivoluzione" e apre una frontiera - Il trapianto rivoluzionario alle Molinette di Torino: un cuore ha continuato a battere per 8 ore durante trasporto da Atene e impianto nel paziente

Trapianto record alle Molinette: cuore vola da Atene a Torino e salva un uomo di 65 anni - A Torino, nel quarantesimo anniversario del primo trapianto di cuore italiano, succede qualcosa che fino a ieri sembrava confinato ai congressi di futuristica medicina.

Un cuore che batte senza sosta dalla Grecia a Torino e salva una vita: alle Molinette un nuovo trapianto record - L'organo della donatrice greca è stato tenuto in vita per tutte le otto ore del viaggio e dell'intervento chirurgico avvenuto con successo