Stranger Things 5 il trailer italiano del Volume 1 | tutti contro Vecna!

23 nov 2025

Manca sempre meno: la quinta stagione di Stranger Things sta per arrivare (prima tranche di episodi disponibile giovedì 26 novembre alle 2) e Netflix, con un ultimo spettacolare teaser, ha deciso di saziare l’appetito dei fan in trepida attesa, mostrando in rapida successione alcune adrenaliniche sequenze, tratte dal ‘Volume 1. I successivi blocchi di episodi, come noto, arriveranno in piattaforma, alla stessa ora, rispettivamente il 26 dicembre e la notte di Capodanno (il series finale sarà infatti trasmesso, a cavallo dell’arrivo del nuovo anno, anche in circa 300 sale cinematografiche negli USA ). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

stranger things 5 il trailer italiano del volume 1 tutti contro vecna

