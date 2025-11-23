Storace | Mi spararono davanti ad Acca Larentia Sono vivo grazie a una mamma col passeggino

AGI - "Avevo vent’anni, mi spararono davanti alla sezione del Msi di Acca Larentia, un anno dopo la strage. Se sono ancora vivo lo devo a una mamma che passò in quel momento spingendo la carrozzina con dentro il figlio neonato". Lo ricorda Francesco Storace in un'intervista al Corriere della Sera ripercorrendo i momenti più drammatici della sua giovinezza politica. "I comunisti (sorride, ndr) i bambini li mangeranno pure - ha aggiunto - ma non li uccidono mica, hanno un cuore anche loro". Storace racconta che aveva "affisso sul muro della sezione un manifesto gigante del Movimento sociale per la campagna delle Europee, che però si era mezzo staccato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Storace: "Mi spararono davanti ad Acca Larentia. Sono vivo grazie a una mamma col passeggino"

