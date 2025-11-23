star trek voyager sequel scopri come si collega alla serie originale

Le prime uscite del sequel a fumetti di Star Trek: Voyager hanno ricevuto un riscontro misto da parte dei fan. Il motivo principale? La trama si concentra sull’espansione del finale della serie, piuttosto che proporre una concreta prosecuzione della storia. Con il titolo Homecoming, l’intenzione era di mostrare la squadra di Voyager al suo ritorno sulla Terra, ma si assiste a un ritardo nel realizzare questo obiettivo, inserendo in scena antagonisti del Quadrante Delta che tentano di ostacolare la loro missione ancora una volta. Molti spettatori si sono trovati a seguire una narrazione dove l’interesse prevalente risulta rivolto alla destinazione, più che al percorso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

