Stangata ai narcos degli Amato-Pagano | condannati due casertani

Ci sono anche due persone residenti a Gricignano d’Aversa tra i 29 condannati per traffico di stupefacenti per le piazze di spaccio del clan Amato-Pagano. Si tratta di Giuliano e Francesco Tessitore, entrambi di 55 anni, che hanno incassato 11 anni a testa.Inflitti 245 anni di carcereLa sentenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stangata ai narcos degli Amato-Pagano: condannati due casertani

