Spira il vento del Nord sul beach volley! Oro a Svezia e Lettonia ad Adelaide
Incredibile ma vero: due Paesi che nell’immaginario collettivo non richiamano affatto la sabbia e il caldo diventano le nuove potenze del beach mondiale. Ad Adelaide (Australia), gli svedesi ÅhmanHellvig completano una stagione semplicemente perfetta: dopo aver conquistato Europei e Olimpiadi, aggiungono al proprio palmarès anche il titolo mondiale, battendo in finale i connazionali Hölting NilssonAndeon, la grande rivelazione del torneo. Il bronzo va ai francesi RotarGauthier-Rat, altra straordinaria sorpresa della rassegna iridata 2025. Capitolo femminile, altra sorpresa: il titolo mondiale va alle lettoni Anastasija Samoilova e Tina Graudina, protagoniste di una finale spettacolare vinta al tie-break contro le statunitensi NussBrasher, condizionate da una forma non ottimale. 🔗 Leggi su Oasport.it
