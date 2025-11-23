SPECIALE ELEZIONI REGIONALI I dati sull' affluenza alle 19
Poco più del 27% dei votanti si è presentato alle urne alle 19. E' il dato che emerge sull'affluenza alle urne da parte degli elettori di questa prima parte di giornata in provincia di Caserta. Si vota infatti da stamattina alle 7 per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. I seggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
SPECIALE ELEZIONI VENETO tutti al voto oggi e domani per le Elezioni Regionali. - facebook.com Vai su Facebook
CAFFÈ (S)CORRETTO DELLA DOMENICA +++Edizione speciale ELEZIONI+++ Sanità, trasporti, lavoro. Se sei contento della situazione, Fico, De Luca & Company fanno per te. Se vuoi voltare pagina, con @edmondocirielli e la @LegaSalvini cambiamo mus Vai su X
SPECIALE ELEZIONI REGIONALI. I dati sull'affluenza alle 12 - E' il dato che emerge sull'affluenza alle urne da parte degli elettori di questa prima parte di giornata. Riporta casertanews.it
Diretta elezioni regionali Campania 2025: affluenza delle 12 è dell'8,25%, in calo - Regionali Campania: oggi 23 novembre (domenica) dalle ore 7. Scrive ilmattino.it
Elezioni regionali in diretta: in calo l’affluenza in Campania, Puglia e Veneto - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l'8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... quotidiano.net scrive