SPECIALE ELEZIONI REGIONALI I dati sull' affluenza alle 12

23 nov 2025

Poco più dell'8% dei votanti si è presentato alle urne questa mattina. E' il dato che emerge sull'affluenza alle urne da parte degli elettori di questa prima parte di giornata. Si vota infatti da stamattina alle 7 per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. I seggi oggi chiuderanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

