Spalletti rispolvera un record negativo non succedeva dal 1955! Il dato clamoroso dopo Fiorentina Juve riguardante il tecnico bianconero

Spalletti segna un record negativo, non accadeva dal 1955! Il dato a sorpresa dopo Fiorentina Juve legato al tecnico bianconero. Il pareggio del “Franchi” contro la Fiorentina (1-1) muove la classifica e allunga la striscia positiva, ma scrive anche una pagina curiosa — e statisticamente rilevante — nella storia centenaria della Juventus. L’avvio della gestione di Luciano Spalletti è all’insegna della solidità, ma anche di una “pareggite” acuta che trova un solo precedente negli annali del club. Il dato: 3 pareggi nelle prime 4, non succedeva da 70 anni. Il tecnico toscano ha messo a referto un ruolino di marcia particolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti rispolvera un record negativo, non succedeva dal 1955! Il dato clamoroso dopo Fiorentina Juve riguardante il tecnico bianconero

