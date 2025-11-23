Spacciatore trovato fuori dalla festa di Halloween | aveva un bazar di droghe tra cui la droga dello stupro
Spacciatore pronto a entrare negli eventi di Halloween con un bazar di droghe, tra cui quelle sintetiche e quella dello stupro. E' stata resa nota un'operazione della polizia locale Terre Estensi, che per l'occasione aveva attuato un ampio dispositivo di sicurezza che aveva coinvolto 26 operatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
