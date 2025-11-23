Sondrio Festival | positiva anche la terza serata
Splendidi documentari, dal Borneo alla Croazia, fino alla lunga migrazione dall'Europa all'Africa, e i giochi di Michele Dotti, simpatico ed efficace 'educattore' hanno animato il lungo sabato di Sondrio Festival, andato in scena fra il Teatro Sociale, il Cinema Teatro Excelsior e la piazza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
