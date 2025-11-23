Son che magia! Il gol allo scadere è una vera perla

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Son riporta indietro le lancette del tempo: l’ex Tottenham, ora al Los Angeles FC, ha realizzato una doppietta nella sfida poi persa ai rigori contro il Vancouver di Muller. Il gol del momentaneo pareggio, allo scadere, è un’autentica perla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

