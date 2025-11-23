Sit-in a Roma in difesa della famiglia nel bosco | il 6 dicembre la protesta davanti al ministero

Chietitoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione nazionale di solidarietà a sostegno della "famiglia nel bosco" è stata organizzata per il 6 dicembre a Roma, in piazza Santi Apostoli, davanti alla sede del ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità.A promuovere l’iniziativa, come riporta l'Ansa, sono concittadini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

