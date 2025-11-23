Sisu 3 | come il regista affronta il potenziale sequel dopo il finale emozionante di vendetta

Il sequel Sisu: Road to Revenge scritto e diretto da Jalmari Helander si è affermato come una produzione cinematografica di grande successo, ricevendo un consenso unanime sia da critica che dal pubblico. Al centro della storia troviamo un ex comando, Aatami Korpi, interpretato da Jorma Tommila, che si impegna nel tentativo di ricostruire la propria casa, mentre si trova a dover fronteggiare un potente nemico. La narrazione si evolve verso un epico scontro tra il protagonista e Igor Draganov, un ufficiale dell’Armata Rossa interpretato da Stephen Lang. trama e sviluppo finale di sisu: road to revenge. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

