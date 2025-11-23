Sinner sapeva già tutto sulla Coppa Davis lo disse quando era sotto attacco | Ma nessuno ne parla

Sinner lo aveva detto mentre infuriavano le polemiche per la sua rinuncia a giocare le Finali di Coppa Davis ed è la prima cosa che il presidente federale Binaghi ricorda dopo il terzo trionfo di fila dell'Italia: "Ancora una volta ha sempre ragione Jannik.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La storia di Jannik Sinner non parla solo di tennis, ma di valori. Di un ragazzo che a 17 anni condivideva una casa, le spese, i sogni. Di qualcuno che sapeva già che per arrivare lontano servono sacrifici, non scorciatoie. Oggi che il mondo lo acclama, Janni

#Sinner "Partita davvero difficile, lo si sapeva da prima e quindi sono molto contento A volte non si ha tanto controllo perché Ben serve bene, ma ho risposto bene e ben servito, specie nel primo set, quindi sono soddisfatto del livelllo espresso. Ho giocato un

Sinner sapeva già tutto sulla Coppa Davis, lo disse quando era sotto attacco: "Ma nessuno ne parla" - Sinner lo aveva detto mentre infuriavano le polemiche per la sua rinuncia a giocare le Finali di Coppa Davis ed è la prima cosa che il presidente federale ...

Sinner torna numero uno al mondo: Alcaraz superato, come cambia il ranking (classifica Atp). Alle Atp Finals può cambiare tutto - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo.

Terremoto Sinner, cambia di nuovo tutto: è ufficiale - Jannik Sinner non difenderà il titolo nel Masters 1000 di Shanghai, l'azzurro è stato ...