Festa anche per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che da lontano hanno assistito alla vittoria dell’Italia a Bologna in Coppa Davis. I due più illustri rappresentanti del tennis italiano, che hanno dovuto saltare per motivi differenti la settimana dell’Insalatiera, hanno espresso la loro felicità attraverso due storie Instagram sui loro profili. Per quanto riguarda il numero 2 del mondo, è un messaggio molto semplice attraverso la diffusione del post della FITP con all’interno una frase propria: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, con bandiera tricolore, coppa e cuore azzurro. Jannik, va detto, ha fatto chiaramente capire già nelle settimane scorse di credere fortemente nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia”