Sinner | Complimenti per questa vittoria incredibile Musetti | Avete fatto la storia

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa anche per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che da lontano hanno assistito alla vittoria dell’Italia a Bologna in Coppa Davis. I due più illustri rappresentanti del tennis italiano, che hanno dovuto saltare per motivi differenti la settimana dell’Insalatiera, hanno espresso la loro felicità attraverso due storie Instagram sui loro profili. Per quanto riguarda il numero 2 del mondo, è un messaggio molto semplice attraverso la diffusione del post della FITP con all’interno una frase propria: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, con bandiera tricolore, coppa e cuore azzurro. Jannik, va detto, ha fatto chiaramente capire già nelle settimane scorse di credere fortemente nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner complimenti per questa vittoria incredibile musetti avete fatto la storia

© Oasport.it - Sinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia”

Approfondisci con queste news

sinner complimenti vittoria incredibileCoppa Davis, Sinner (grande assente) si complimenta per la vittoria: «Campioni del mondo» - Complimenti per questa vittoria incredibile», ha scritto Jannik Sinner nella storia Instagram che ha pubblicato sul ... Da msn.com

sinner complimenti vittoria incredibileSinner festeggia l'Italia in Coppa Davis: «Complimenti per questa vittoria incredibile» - Con queste parole Jannik Sinner ha festeggiato sui social la conquista della Coppa Davis da ... msn.com scrive

sinner complimenti vittoria incredibileSinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia” - Festa anche per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che da lontano hanno assistito alla vittoria dell'Italia a Bologna in Coppa Davis. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Complimenti Vittoria Incredibile