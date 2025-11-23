Simone Bolelli | Eravamo pronti Squadra pazzesca grandissimo gruppo

Simone Bolelli non è sceso in campo, così come non ci è sceso Andrea Vavassori, almeno per quest’anno. Effetti dell’attuale format di Coppa Davis, dove può capitare che una squadra porti dei doppisti che, poi, potrebbero ritrovarsi a non dover avere nessuna possibilità di giocare. Ma la soddisfazione è sempre quella di sempre. Così il bolognese alla Rai: “ Gioia grandissima, eravamo pronti a scendere in campo. Dopo il primo set di Flavio siamo rientrati perché si sentiva la tensione in panca e volevamo tranquillizzarci un attimo, ci siamo scaldati una mezz’ora “. E il seguito del racconto è chiarissimo: “ Poi abbiamo continuato a seguire il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

