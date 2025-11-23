Si vota in Veneto Puglia e Campania | nuovo netto calo dell' affluenza Quanti nodi da sciogliere

Circa 11 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto fino a lunedì per scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Con un dato parziale che registra nella serata di domenica un calo significativo dell’affluenza in Veneto (quasi del 6 per cento, rispetto alla tornata del 2020) e in Puglia (quasi il 4 per cento), e un dato simile a quello delle precedenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si vota in Veneto, Puglia e Campania: nuovo netto calo dell'affluenza. Quanti nodi da sciogliere

Leggi anche questi approfondimenti

Affluenza scarsa per Veneto, Campania e Puglia dove si vota per rinnovare Consiglio regionale e governatore. Domani urne aperte dalle 7 alle 15. - facebook.com Vai su Facebook

#Veneto è il tuo momento! Si vota fino a domani 24 novembre alle 15: non stare a guardare, scegli tu la direzione del futuro. Un passaggio decisivo per la Regione e per il nostro Paese. Fai sentire la tua voce. Fai la differenza. Vota @LegaSalvini e Alberto S Vai su X

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Riporta ilmessaggero.it

Elezioni Regionali: 13 milioni di italiani al voto in Campania, Puglia e Veneto. Affluenza in calo - Seggi aperti domenica 23 e lunedì 24 novembre, rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Come scrive dire.it

Elezioni regionali in diretta: in calo l’affluenza in Campania, Puglia e Veneto - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l'8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... Secondo quotidiano.net