Yenenesh Shimket rispetta il pronostico della vigilia che la indicava come favorita d’obbligo e vince in solitaria la Cinque Mulini 2025, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. La giovane etiope classe 2007 centra così il secondo successo consecutivo a San Vittore Olona sulla distanza dei 6,2 km nella grande classica lombarda giunta ormai alla 93ma edizione (la 55ma aperta anche alle donne). Shimket ha dominato la gara in lungo e in largo, tagliando il traguardo con il tempo finale di 19:11 e archiviando a soli 18 anni il secondo sigillo della carriera nella prestigiosa corsa campestre milanese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shimket firma il bis alla Cinque Mulini. Tripletta africana al femminile, Gemetto la miglior azzurra