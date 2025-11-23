Shimket firma il bis alla Cinque Mulini Tripletta africana al femminile Gemetto la miglior azzurra

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yenenesh Shimket rispetta il pronostico della vigilia che la indicava come favorita d’obbligo e vince in solitaria la Cinque Mulini 2025, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. La giovane etiope classe 2007 centra così il secondo successo consecutivo a San Vittore Olona sulla distanza dei 6,2 km nella grande classica lombarda giunta ormai alla 93ma edizione (la 55ma aperta anche alle donne). Shimket ha dominato la gara in lungo e in largo, tagliando il traguardo con il tempo finale di 19:11 e archiviando a soli 18 anni il secondo sigillo della carriera nella prestigiosa corsa campestre milanese. 🔗 Leggi su Oasport.it

shimket firma il bis alla cinque mulini tripletta africana al femminile gemetto la miglior azzurra

© Oasport.it - Shimket firma il bis alla Cinque Mulini. Tripletta africana al femminile, Gemetto la miglior azzurra

Scopri altri approfondimenti

shimket firma bis cinqueShimket firma il bis alla Cinque Mulini. Tripletta africana al femminile, Gemetto la miglior azzurra - Yenenesh Shimket rispetta il pronostico della vigilia che la indicava come favorita d'obbligo e vince in solitaria la Cinque Mulini 2025, tappa Gold del ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Shimket Firma Bis Cinque