Shiffrin vince lo Slalom di Gurgl Della Mea diciottesima
Ancora un secondo posto per l'albanese Lara Colturi GURGL (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Gurgl, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026 femminile. Ancora una prova di forza per la statunitense, che conferma il primo posto nella prima manche con una seconda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
