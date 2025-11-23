Settore bufalino Confagricoltura sostiene il progetto per il distretto dell' agro pontino
“Con 93mila capi, l’agro pontino è un pilastro della bufalicoltura italiana. Ma il calo di 30 centesimi sul prezzo del latte ha un impatto pesantissimo: significa oltre 30 milioni di euro in meno per le nostre aziende". A fare il punto della situazione e delle difficoltà vissute dal comparto è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pm Gruppo Macchia, alla Caizzo arriva la corazzata Pozzuoli. Settore giovanile, al via i campionati: bene l'U18 IL COMUNICATO https://www.pmvolley.it/2025/11/22/pm-gruppo-macchia-alla-caizzo-arriva-la-corazzata-pozzuoli-settore-giovanile-al-via-i-cam - facebook.com Vai su Facebook
Settore bufalino, Confagricoltura sostiene il progetto per il distretto dell'agro pontino - Ma il calo di 30 centesimi sul prezzo del latte ha un impatto pesantissimo: significa oltre 30 milioni di euro in meno per ... Secondo latinatoday.it
Allevamento, comparto bufalino di Latina in crisi. Le imprese: «Prezzo del latte troppo basso, serve azione di rilancio» - Dopo la Campania, quella di Latina e Frosinone è la filiera più importante?i n Italia. Si legge su roma.corriere.it
Confagricoltura Campania: “Grave incertezza per la filiera bufalina” - Confagricoltura Campania esprime forte preoccupazione per la situazione di crescente instabilità che investe la filiera bufalina, settore strategico per ... Da napolivillage.com