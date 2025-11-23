Settore bufalino Confagricoltura sostiene il progetto per il distretto dell' agro pontino

“Con 93mila capi, l’agro pontino è un pilastro della bufalicoltura italiana. Ma il calo di 30 centesimi sul prezzo del latte ha un impatto pesantissimo: significa oltre 30 milioni di euro in meno per le nostre aziende". A fare il punto della situazione e delle difficoltà vissute dal comparto è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

