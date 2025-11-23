Serie D il Messina rimane con l' amaro in bocca contro il Savoia
Il Messina è rimasto a mani vuote nella 13^ giornata del campionato di Serie D (girone I). La squadra giallorossa è stata battuta, in un freddo e piovoso pomeriggio, dal Savoia per 1 a 0 allo stadio “Franco Scoglio”, confermando, così, le ormai croniche difficoltà in fase realizzativa. Inizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
