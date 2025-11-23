Serie D girone H | Paganese di rigore Lombardi regala la vetta ai campani

Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone H di serie D, vittoria di misura (1-0) della nuova capolista Paganese (27) che al Marcello Torre ha dovuto sudare più del previsto per avere la meglio di un’ottima Real Normanna (12), piegata solo da un calcio di Lombardi al 36’ del primo tempo. Nella ripresa, dopo un paio di buone opportunità per i casertani, la Paganese ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo ed una traversa con El Haddadi e una traversa con Labriola durante tre minuti di assedio. Complice lo 0-0 del Fasano sul campo del Ferrandina, ora la Paganese è balzata in vetta a +1 sui pugliesi. Solo 0-0 per l’ Afragolese (23) in trasferta sul campo della Virtus Francavilla (14) mentre il Nola (22) ha fatto bottino piano a Barletta (1-2) ribaltando in un finale thrilling con la doppietta di Bernardocco l’iniziale vantaggio dei pugliesi di Da Silva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie D, girone H: Paganese di rigore, Lombardi regala la vetta ai campani

Approfondisci con queste news

Serie C Sky Wifi 2025/2026 - Girone C # Quindicesima giornata ? Domenica 23 novembre 2025, ore 14.30 ? Stadio “Angelo Massimino”, Catania Catania-Latina 1-0 Marcatore: pt 9° Forte. IL TABELLINO https://cataniafc.it/blog-detail/post/582658/ - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Lecce, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi. Tennis: Italia-Spagna, finale di coppa Davis - Oggi è la il giorno della terza finale consecutiva per l’Italia del tennis. Riporta noinotizie.it

La serie C girone C, la serie D girone H e l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi - Si gioca oggi per la tredicesima giornata nel campionato di calcio di serie C. Secondo noinotizie.it

Serie D girone H 2025/26, risultati e classifica 12ª giornata: colpo Pompei, frena il podio e prime 5 in 3 punti - La scorsa settimana si è concluso il dodicesimo turno del campionato di Serie D girone H 2025/26, 18 gol ... restodelcalcio.com scrive