Serie C finale in crescendo e la Dierre batte in volata Cus Palermo
La Dierre si aggiudica un match ad altissime vibrazioni contro il Cus Palermo, vincendo per 85-80 al termine di una battaglia sportiva decisa solo negli ultimi 10 minuti di gioco.Bianco-blu totalmente da rivedere per tre quarti, irriconoscibili ma, trasformati nell'ultimo quarto. Un meritevole. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
