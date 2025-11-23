Serie B risultati tredicesima giornata | il Monza allunga in vetta tonfo dello Spezia
Roma, 23 novembre 2025 – Scivola via anche la domenica di Serie B, con le tre partite giocate in giornata. Chi sorride è sicuramente il Monza di Paolo Bianco, che si porta a casa lo scontro diretto con il Cesena e allunga in vetta sul Modena, fermato in casa dal Sudtirol. La rete che decide la partita è quella di Obiang al 37'. Continua il momento magico del Mantova, che supera lo Spezia con un netto 4-1 e centra la terza vittoria consecutiva: dopo il vantaggio di Aurelio al 4', segnano Ruocco, Cella e Marras. I lombardi, quindi, continuano la marcia per abbandonare le zone pericolose della classifica, mentre lo Spezia rimane penultimo, in attesa della Sampdoria, che domani affronterà la Juve Stabia in casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
