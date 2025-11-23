Inter News 24 Serie A, Pellegrino regala tre punti ai ducali con una doppietta contro l’Hellas Verona! I dettagli sul match del Bentegodi. Il Parma torna a respirare in classifica grazie a un successo pesante in trasferta: gli emiliani hanno battuto l’ Hellas Verona per 2-1 nel lunch match domenicale della Serie A. Protagonista assoluto Pellegrino, autore di una doppietta che ha aperto e chiuso la partita, indirizzando il risultato e punendo la squadra di Paolo Zanetti, ora fanalino di coda del campionato. Il Verona aveva trovato la reazione grazie alla rete del giovane Giovane a metà ripresa, ma il pari è durato poco: il Parma è tornato avanti sfruttando un’altra giocata decisiva del suo attaccante, che sta diventando sempre più centrale nel progetto tecnico degli emiliani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Parma corsaro al Bentegodi: doppietta di Pellegrino e Hellas sempre più in crisi