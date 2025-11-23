Serie A Italiano fa sognare i tifosi con una grande carica! Le parole del tecnico dopo la vittoria sull’Udinese
Inter News 24 Serie A, Italiano, allenatore del Bologna, ha espresso la sua soddisfazione dopo la netta vittoria contro l’Udinese! Le parole. In conferenza stampa, Vincenzo Italiano (allenatore del Bologna, 47 anni) ha parlato con entusiasmo del risultato ottenuto dalla sua squadra, che l’ha portata momentaneamente al primo posto in classifica: «Ho visto un grande spirito, soprattutto nel secondo tempo: quell’errore dal dischetto poteva tagliarci le gambe e, invece, siamo stati bravi. È una giornata bellissima, abbiamo una classifica grandiosa, che dedichiamo a questo grande pubblico, alla società, al presidente. 🔗 Leggi su Internews24.com
