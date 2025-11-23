Tempo di lettura: 2 minuti Bisognava vincere e lo ha fatto la Guerri Napoli superando alla Alcott Arena il Banco di Sardegna Sassari 86-75 al termine di un match ha visto gli isolani (settimo ko in nove gare) non mollare mai. Grazie a questo successo la squadra di coach Magro ha raggiunto al nono posto con 8 punti la Dolomiti Trento mentre gli uomini di Mrsic restano in piena zona retrocessione con 4 lunghezze. Dopo il primo parziale chiuso sul 24-21, i partenopei hanno messo il turbo nel secondo quarto andando all’intervallo con un più rassicurante 48-39. Nel terzo quarto il Sassari si è rifatto sotto fino al 63-57, ma nell’ultimo spicchio di gara la Guerri Napoli si è dimostrata più cinica e compatta vincendo 86-75. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A, Basket: la Guerri Napoli soffre ma supera il Sassari