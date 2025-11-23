Serie A 12° turno | Inter-Milan

22.48 Il Milan cancella i sogni di vetta dell'Inter e la scavalca in classifica. Il derby in casa nerazzurra finisce 0-1: rossoneri secondi col Napoli, nerazzurri un punto dietro. Maignan e il palo proteggono il Milan. Il portiere neutralizza un colpo di testa di Thuram e una zampata di Lautaro, il legno ferma la zuccata di Acerbi.Per i rossoneri solo un tiro a lato di Pulisic. Ripresa.Milan più propositivo ma è l'Inter a fallire una chance: pestone di Pavlovic a Thuram, rigore col Var, Maignan respinge su Calhanoglu (74'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it