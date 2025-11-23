Sergio Castellitto | Grazie a mia moglie Margaret sono diventato il regista che sono Lavorare insieme è una condizione esistenziale

L'attore e regista ha ricevuto al 43° Torino Film Festival la Stella della Mole e presentato il film sullo spettacolo teatrale Zorro.

sergio castellitto grazie a mia moglie margaret sono diventato il regista che sono lavorare insieme 232 una condizione esistenziale

© Vanityfair.it - Sergio Castellitto: «Grazie a mia moglie Margaret sono diventato il regista che sono. Lavorare insieme è una condizione esistenziale»

Sergio Castellitto: «Grazie a mia moglie Margaret sono diventato il regista che sono. Lavorare insieme è una condizione esistenziale» - L'attore e regista ha ricevuto al 43° Torino Film Festival la Stella della Mole e presentato il film sullo spettacolo teatrale Zorro

Sergio Castellitto: «Per fare bene questo mestiere, devi odiarlo un po'. Mia madre non mi ha mai detto "ti voglio bene" ma mi riempiva la valigia di ciambellone»

Castellitto, 'folgorato dalla scrittura di Margaret' - "Sono passato dietro alla macchina da presa perché Margaret ha scritto quei libri, sono stato folgorato da questa scrittura pieni di immagini".

