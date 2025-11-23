. Il parere dell’ex attaccante. L’episodio del rigore prima assegnato e poi clamorosamente revocato a Dusan Vlahovic in Fiorentina-Juventus continua a generare indignazione e accesi dibattiti sulla comprensione delle dinamiche di gioco da parte degli arbitri e del VAR. A intervenire con un giudizio schietto sull’accaduto è stato l’ex attaccante Aldo Serena, che ha espresso la sua netta contrarietà alla decisione finale. L’intenzione: Marí si disinteressa del pallone. Serena ha analizzato l’azione concentrandosi sul momento iniziale del contatto tra Dusan Vlahovic e Pablo Marí. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serena definitivo: «Pablo Mari-Vlahovic? Il primo si disinteressa del pallone. Ma avete mai giocato a calcio?»