Senza Sinner con l’anima | l’Italia vince nel silenzio del suo eroe assente

Il trionfo dell'Italia in Coppa Davis, seppur avvenuto in assenza del suo fuoriclasse Jannik Sinner, si erge come la più grande celebrazione della forza, della profondità e della straordinaria resilienza dell'intero movimento tennistico azzurro. Questa vittoria storica, la prima ottenuta in casa, non è semplicemente un'ulteriore coppa aggiunta al palmarès nazionale, ma si configura come un manifesto potentissimo sulla qualità, sul carattere e sulla coesione di una squadra che dimostra di saper brillare intensamente anche oltre l'ombra del suo giocatore di punta. Il manifesto della profondità e della coesione azzurra.

