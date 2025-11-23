Senza Sinner con l’anima | l’Italia vince nel silenzio del suo eroe assente
Il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, seppur avvenuto in assenza del suo fuoriclasse Jannik Sinner, si erge come la più grande celebrazione della forza, della profondità e della straordinaria resilienza dell’intero movimento tennistico azzurro. Questa vittoria storica, la prima ottenuta in casa, non è semplicemente un’ulteriore coppa aggiunta al palmarès nazionale, ma si configura come un manifesto potentissimo sulla qualità, sul carattere e sulla coesione di una squadra che dimostra di saper brillare intensamente anche oltre l’ombra del suo giocatore di punta. Il manifesto della profondità e della coesione azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner c’è. Eccome se c’è. Primo set vinto, cuore in campo e sguardo da guerriero. Contro Alcaraz non è solo tennis: è un messaggio. Jannik sta giocando con l’anima, con la fame di chi vuole prendersi tutto. Forza Sinner, continua così. - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, Italia senza Sinner per le Finals di Coppa Davis. Il tennista: "Scelta difficile" - 2 del mondo non è stato chiamato dal capitano Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. Riporta tg24.sky.it
Sinner, vittoria senza pensieri contro Altmeier - Al campione pusterese sono bastati 58 minuti per battere in due set il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 al mondo, col punteggio di 6- Segnala rainews.it