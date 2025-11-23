segnali di stranger things stagione 5 volume 1 trailer la battaglia contro vecna

anticipazioni sulla quinta stagione di stranger things. La quinta stagione di Stranger Things si avvicina al suo debutto, con la prima parte prevista per il 26 novembre 2025. La nuova stagione rappresenta il capitolo finale della celebre serie Netflix, promettendo momenti di alta tensione e colpi di scena. In questa occasione, è stato rilasciato un nuovo trailer che mostra i protagonisti pronti ad affrontare la minaccia di Vecna e le oscure creature dell’ Upside Down. La campagna promozionale ha coinvolto anche un evento pubblico a Los Angeles, dove i fan hanno potuto partecipare ad attività all’aperto lungo Melrose Avenue, in un’atmosfera senza automobili e dedicata alla celebrazione della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

