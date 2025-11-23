Seggi aperti in Veneto Campania e Puglia Affluenza in calo

AGI - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Veneto, Campania e Puglia. Si vota fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì. Chiamati a scegliere i nuovi governatori e i rispettivi consigli regionali sono circa 13 milioni di persone. Si tratta dell’appuntamento che chiude il lungo turno elettorale partito con le Marche (28 settembre) e proseguito con Calabria (5 ottobre) e Toscana (12 ottobre). Il centrodestra (in vantaggio per 2 a 1) punta all’ allungo, mentre il centrosinistra è a caccia del pareggio. Si dovrà attendere fino a lunedì pomeriggio per trarre il bilancio della sfida. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Seggi aperti in Veneto, Campania e Puglia. Affluenza in calo

