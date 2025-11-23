Seconde linee a chi? Il Napoli ora mette le ali e si gode i gol di Neres e Lang

I due esterni hanno deciso la sfida con l'Atalanta. Conte ha fatto di necessità virtù in un momento complicato e probabilmente li chiamerà in causa più spesso.

