Scoppia un incendio nella cantina di un palazzo in via Po nessun ferito
Attimi di panico tra i condomini di uno stabile sito in via Po 52, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Veneto. Erano circa le 19 quando diversi residenti hanno constatato il forte odore di fumo provenire dai piani inferiori del palazzo. Fiamme in una cantina di via PoFumo e fiamme che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
