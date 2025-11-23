scoppia la lite un uomo impugna un coltello e minaccia di morte il rivale

Nel corso di una lite scatenata da futili motivi ha afferrato un coltello e ha minacciato un connazionale. Le immediate richieste arrivate al 112 hanno portato sul posto, a Cisterna, le pattuglie dei carabinieri della stazione del luogo e quelle dei colleghi di Norma. I militari dell'Arma hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

