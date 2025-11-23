Scoperto un tumore maligno tanti mi hanno detto di curarmi altrove ma oggi sto guarendo grazie all' Ospedale di Piacenza

Ilpiacenza.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di ringraziamento all'ospedale Guglielmo da Saliceto scritta da Nicholas Galeazzi, esercente piacentino titolare di una nota attività di pizza e focacce in corso Vittorio Emanuele, che di recente, dopo una diagnosi precoce di tumore intestinale, è stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

scoperto un tumore maligno tanti mi hanno detto di curarmi altrove ma oggi sto guarendo grazie all ospedale di piacenza

© Ilpiacenza.it - «Scoperto un tumore maligno tanti mi hanno detto di curarmi altrove, ma oggi sto guarendo grazie all'Ospedale di Piacenza»

News recenti che potrebbero piacerti

scoperto tumore maligno tanti“Ho scoperto che avevo un tumore maligno per caso. È difficile essere onesti perché tra tanti imbroglioni l’onesto sembra un cogl*one”: gli incubi di Nitro - Il rapper si racconta nel nuovo album "Incubi": la malattia, i problemi con l'alcol e le critiche alla cultura hip- Come scrive ilfattoquotidiano.it

scoperto tumore maligno tantiTumore del pancreas: finalmente cresce il numero di pazienti vivi dopo la diagnosi, ma ancora oggi solo uno su 5 è operabile - Il 20 novembre si celebra la giornata mondiale: i progressi nelle cure consentono di migliorare la sopravvivenza. Riporta corriere.it

scoperto tumore maligno tantiCristiano Malgioglio: «Ho scoperto un tumore mettendomi la crema. La mia storia con un ragazzo di Istanbul che parla solo turco» - Mina mi ha spalancato le porte con "L'importante è finire", poi ho scritto p ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Tumore Maligno Tanti