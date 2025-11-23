Scoperto un tumore maligno tanti mi hanno detto di curarmi altrove ma oggi sto guarendo grazie all' Ospedale di Piacenza

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di ringraziamento all'ospedale Guglielmo da Saliceto scritta da Nicholas Galeazzi, esercente piacentino titolare di una nota attività di pizza e focacce in corso Vittorio Emanuele, che di recente, dopo una diagnosi precoce di tumore intestinale, è stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Scoperto un tumore maligno tanti mi hanno detto di curarmi altrove, ma oggi sto guarendo grazie all'Ospedale di Piacenza»

