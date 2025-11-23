Scontro tra r2-d2 e darth vader | il duello nascosto di star wars

Nel vasto universo di Star Wars, le storie di eroi, antieroi e fazioni si intrecciano in battaglie epiche che spesso coinvolgono personaggi iconici e momenti sorprendenti. Tra gli episodi più affascinanti e curiosi si colloca una vicenda che si svolge al di fuori dello schermo, ma che ha lasciato un segno indelebile nei fan: uno scontro tra R2-D2 e Darth Vader durante la trilogia originale, narrato nei fumetti e considerato canonico. Un episodio che testimonia la straordinaria audacia del piccolo droide astromeccanico e la sua incredibile capacità di sorprendere anche gli avversari più temuti, compreso il Signore dei Sith stesso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

