Scontro fra bus e tir in autostrada A10 in Liguria guida turistica Marina Chiarina morta nell' incidente

Marina Chiarina, guida turistica 63enne, è morta nell'incidente tra bus e tir sull’A10. Era diretta a Nizza con un gruppo partito da Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scontro fra bus e tir in autostrada A10 in Liguria, guida turistica Marina Chiarina morta nell'incidente

