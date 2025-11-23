Scontro bus e tir | morta guida turistica

22.20 E' morta la guida turistica rimasta ferita nello scontro tra un autobus e tir in A10, all'imbocco della galleria Terralba, in Liguria. La donna 63enne era insegnante di inglese e tedesco oltre che guida turistica ed originaria del Bresciano. Stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza, ieri. E' stata ricoverata in gravi condizioni ma la situazione è peggiorata fino al decesso. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, all'entrata della galleria il pullman ha urtato il camion Procedevano nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

